Gezin Willems uit Zeebrugge wordt gehuldigd: "Ze zamelden in vijf jaar tijd al meer dan 600 keer afval in vanop het strand"

"Fier als een gieter, zo voel ik me", glundert Debby. Vandaag 16 oktober 2017 is het precies vijf jaar geleden dat we begonnen zijn. Mijn man en ik zaten op het strand toen we Jim van de Proper Strand Lopers vzw zagen. Daniel vroeg wat hij zocht, maar de man zei dat hij afval aan het rapen was. En zo zijn wij ermee begonnen. Sindsdien zijn we nooit meer gestopt."

Daniel is bakker, Debby werkt in de horeca. "Wij tweetjes gaan meestal 's ochtends rond 8.30 uur het strand op. Met de hondjes mee en alles wat we tegenkomen nemen we mee. We gooien alles in een grote afvalbak. Die wordt om de paar dagen geledigd." Ook hun zonen zijn erbij van in het begin. Zij helpen mee als ze niet op school zijn of in het weekend. "Victor en Arthur zijn 16 en 14 jaar. Nee, neen, ze zijn het nog niet beu", glimlacht Debby, "dat is een beetje opvoeding zeker én zo zijn ze buiten geweest."