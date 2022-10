Fietsbrug in Helchteren ligt na 8 uur durende operatie op zijn plek: "Alles verliep vlot en veilig"

Met grote machines en mankracht werd afgelopen zaterdagnacht aan een volgend hoofdstuk in het Noord-zuid verhaal in Limburg gewerkt. De fietsbrug van 140 ton over de noord-zuidverbinding in Helchteren werd op zijn plaats gelegd. Op zaterdagavond al werd het verkeer dat van Pelt naar Hasselt wilde, of omgekeerd omgeleid omwille van de werken.

Een hele operatie om een 45 meter lange brug over de Grote Baan te hijsen, maar alles verliep vlot en veilig volgens Vlaams Minister van mobiliteit Lydia Peeters (VLD): "Technisch verliep alles vlot en veilig, en binnenkort hebben we niet alleen een nieuw rust- en uitkijkpunt voor de lokale en regionale fietser, het wordt hier meteen ook een stuk veiliger voor alle actieve weggebruikers om de Grote Baan over te steken."