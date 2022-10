Man raakt lichtgewond nadat man hem na discussie neersteekt in Zwevezele

In het huis wonen sinds afgelopen zomer twee mannen. Tijdens een discussie stak een man van 45 jaar uit Zwevezele de andere neer. Het slachtoffer is meteen overgebracht naar het ziekenhuis, maar was niet in levensgevaar. De wonde werd in het ziekenhuis gehecht en het slachtoffer kon daarna alweer naar huis. De dader is opgepakt en wordt verdacht van poging tot doodslag.

Beide mannen zijn geen onbekenden voor het gerecht.