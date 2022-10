Herentals wint GoeBezig-prijs die leefbaarheid in dorpen wil opkrikken: "Onze dorpen terug de gezellige plekken maken van weleer"

"Maar we zijn zeker nog niet klaar met onze visie", benadrukt de burgemeester. "Vorig jaar hebben we een bevraging gehouden bij verenigingen, bewoners, de school en de parochiegemeenschap om uit te dokteren waar we heen willen met Morkhoven. De school zoekt een nieuwe plek. Een mogelijk idee is om enkele campussen samen te brengen in het dorpscentrum en de school als sociale motor voor het gemeenschapsleven in te schakelen. We willen van onze dorpen terug de gezellige plekken van weleer maken."