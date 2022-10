Groot Reuzenfeest voor 400 jaar oude Reus en Reuzin trekt duizenden bezoekers naar Wetteren

Dankzij het warme weer mocht Wetteren op heel wat bezoekers rekenen. "Van zo'n grote opkomst hadden we nooit durven dromen", stelt Pieter Bracke die het spektakel mee organiseerde. "Deze editie is qua opkomst én uitvoering meer dan geslaagd". En ook het publiek reageert enthousiast: "Het was een geweldige show met een wondermooi verhaal". Het Reuzenfeest zal vanaf nu elke vijf jaar plaatsvinden.