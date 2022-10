"Het isj nog altijd nie moeilijk, het isj zelfs gemakkelijk!" Chris Van den Durpel verovert Lokeren met zijn nieuwste zaalshow “Kamiel Spiessens spijbelt”

Het Cultureel Centrum van Lokeren zat afgeladen vol voor de première van "Kamiel Spiessens spijbelt". En daar was dan ook een heel goede reden voor, want Chris Van den Durpel trapte zijn zaalshow af in zijn Lokeren. “Dat was heerlijk”, vertelt Chris met een twinkeling in de ogen. “Ik heb daar heel lang echt naar uitgekeken want ik kijk in de zaal en ik ken hier heel veel mensen. Het is dan ook een echte thuismatch."