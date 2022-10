Motorrijder rijdt Pool van 28 dood in Hamont-Achel

Vanochtend is een man met de Poolse nationaliteit, geboren in 1994, aangereden door een motor op de Hamonterweg in Hamont-Achel. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. Het parket vordert een onderzoeksrechter. Een wetsdokter en verkeersdeskundige zullen het ongeval onderzoeken. Het parket van Hasselt belooft later meer informatie.