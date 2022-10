Politici staan machteloos in deze onzekere tijden, en dat is weinig comfortabel

Ook de fiscale hervorming van minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) wordt doorgeschoven naar een later moment. Die fiscale hervorming moet hogere nettolonen voor de burgers mogelijk maken, en dat is broodnodig, zegt Van Peteghem in "De Standaard", omdat de komende onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers volgens hem op niets zullen uitdraaien. ”We weten nu al dat er geen ruimte voor loonsverhogingen zal zijn boven op de index”, zegt de minister van Financiën, die terecht aangeeft dat alleen een fiscale hervorming daar soelaas kan brengen. Alleen is ook die onzeker op dit moment.



Premier De Croo gaf toe dat ons land en Europa machteloos zijn, omdat de energiecrisis door Rusland wordt aangewakkerd. Machteloos ook omdat Europa dat conflict vooral moet ondergaan. Machteloos zijn in onzekere tijden, is weinig comfortabel.



Op RTL gaf CD&V-voorzitter Sammy Mahdi de sfeer in de Vivaldi-regering een "6 op 10", en gaf hij toe dat De Croo niet op zijn taak berekend is. “Het ontbreekt de premier aan ambitie”, zei Mahdi. En die kritiek komt dus niet van de media, maar wel van de voorzitter van één van de zeven partijen van zijn eigen regering.