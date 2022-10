Recordpoging geslaagd: Gentse vrijwilligers voeren 100 reparaties uit in 60 minuten

De recordpoging staat in het teken van de campagne 'Repair Everywhere' waarbij van 8 tot 16 oktober opgeroepen werd om overal reparaties te laten doorgaan. Rosalie Heens van het Gents MilieuFront blikt tevreden terug. "Het is mooi om te zien dat de vrijwilligers zich zo hebben ingezet om de recordpoging te laten slagen. Het was heel spannend op het einde, maar we zijn er geraakt. We hebben er uiteindelijk zelfs 107 gerepareerd binnen het uur."

"We hadden twee lange tafels met vrijwilligers die elektronische toestellen repareerden. Er is ook veel genaaid, gelijmd, geplakt en er zijn aardig wat fietsen hersteld. De mensen konden ook meekijken hoe de vrijwilligers de reparaties uitvoerden zodat ze het in het vervolg zelf kunnen doen."