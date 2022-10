Zeker 11 doden bij schietpartij op Russisch militair oefenterrein nabij Oekraïense grens

Het is niet helemaal duidelijk of de schietpartij rechtstreeks gelinkt is aan de oorlog in Oekraïne. Volgens diezelfde adviseur van Zelenski openden de mannen het vuur na een discussie over religie. Tadzjikistan is een overwegend islamitisch land, Rusland is overwegend christelijk (orthodox). De voorbije weken vonden echter al meer aanvallen plaats op bijvoorbeeld rekruteringscentra, door Russen die het niet eens zijn met de gedeeltelijke mobilisatie die de Russische president Poetin heeft aangekondigd en die inmiddels bijna afgerond zou zijn.



De regio rond Belgorod is de voorbije maanden ook al vaker het toneel geweest van ontploffingen en branden in brandstofopslagplaatsen en munitiedepots. Gisteren brak nog brand uit in een Russisch oliedepot. De Russen wijzen met een beschuldigende vinger naar Oekraïne. En vandaag zou de omgeving van de luchthaven van Belgorod het doelwit van raketaanvallen zijn geweest.

Eerder deze week beschuldigde Rusland de Oekraïense regering ook al van raketaanvallen op Belgorod, waarbij een appartementsgebouw en een munitiedepot werden geraakt.