Sarah Ferguson dolt met corgi's van onlangs overleden Queen

Maar dat was buiten prins Andrew, Sarah Ferguson en hun twee dochters gerekend. In 2021 kreeg koningin Elizabeth twee jonge hondjes cadeau van haar zoon. De pups waren naar verluidt uitgezocht door zijn ex-vrouw. Het ging om Muick, een corgi en Fergus, een dorgi. De hondjes moesten voor wat afleiding zorgen, toen prins Philip, de man van koningin Elizabeth, in het ziekenhuis verbleef. Kort na de dood van Philip in april 2021 overleed ook Fergus. Van haar kleindochters prinses Beatrice en prinses Eugenie kreeg de Queen toen een nieuwe corgi, Sandy.