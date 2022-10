Slotevent Week van het Bos in Lommel wil belang van Bosland extra in de kijker zetten

Vlaanderen wil naar 4.000 hectare bos in 2024, wat doet Bosland om te helpen aan dat doel te raken? “We zetten heel erg in op het beschermen van onze bossen”, zegt Thijs. “We planten nieuwe boomsoorten die tegen de klimaatverandering kunnen, want dat is toch één van de grootste uitdagingen voor onze bossen. Af en toe kappen we ook bomen, omdat het een belangrijke en duurzame grondstof is in de huidige energiecrisis. Maar we proberen ook Bosland uit te breiden door nieuw bos aan te planten om het bestaande bos verder te laten aangroeien en versterken.”