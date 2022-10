Franse automobilist vlucht weg voor alcoholcontroles in Ledegem

De politie had zaterdagavond een controlepost opgezet langs de Provinciebaan om snelheids- en alcoholcontroles uit te voeren. Iets na 21 uur ontweek een Franse auto die controle en reed aan een hoge snelheid weg. De politie van de zone Grensleie zette meteen de achtervolging in met een aantal interventieploegen. De wagen vluchtte weg richting de Franse grens en negeerde een rood licht. De bestuurder reed ter hoogte van Menen onder een tunnel op de N32. Aan het einde van de tunnel botste die tegen een politiewagen en kwam tot stilstand.

Niemand raakte gewond. Een politiewagen en de Franse auto raakten wel beschadigd. Het voertuig bleek ook geseind door het parket in Oost-Vlaanderen. Alle drie de inzittenden werden gearresteerd. In hun auto lag heel wat materiaal dat waarschijnlijk afkomstig is van inbraken.