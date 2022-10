Antwerpse armoedeorganisaties trekken door de stad en vragen meer energiezuinige en betaalbare woningen: "Het is al lang vijf na twaalf" 

Met een optocht van het Operaplein naar het Sint-Jansplein en enkele speeches wilden de organisaties STA-AN en SAAMO het falende woonbeleid in de stad Antwerpen aanklagen. Ze trekken aan de alarmbel nu de energiecrisis meer mensen in of op de rand van de armoede plaatst. "We zijn hier in het kader van de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Dit jaar focussen we op het thema recht op wonen. We willen gehoord worden. We proberen al jarenlang aanbevelingen te geven. Keer op keer stellen we vast dat er geen prioriteit gegeven wordt aan een echt woonbeleid voor mensen in armoede", zegt coördinator Danny Jacobs van STA-AN.