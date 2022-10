Australisch programma zoomt in op "de nachtmerrie in het paradijs" van Théo Hayez: hoever staat de verdwijningszaak?

Nieuwe onthullingen kwamen er niet in "60 minutes". De moeder van Hayez, zijn broer, een vriend (diegene die het laatste gsm-bericht ontving) en een voormalige speurder probeerden de situatie te schetsen. En er volgde een reconstructie, onder meer op basis van de data van Hayez' smartphone.



"De oud-speurder denkt niet dat Théo van een klif is gevallen, net als zijn familie", vertelt correspondente Eveline Masco in "De ochtend" (Radio 1). ""This is unlike Théo", zegt de familie. 's Nachts alleen op het strand en door dichte bebossing lopen, is vreemd gedrag. Théo zou ook nooit een klif opgaan. In het programma wordt ook duidelijk hoe moeilijk toegankelijk het er is bij nacht, en al zeker niet in je eentje als je het gebied niet kent."