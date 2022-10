BEKIJK - Afbraak begonnen van gebouw in Oostende waar gasexplosie plaatsvond 

Op de hoek van de Christinastraat en de Ooststraat in Oostende zijn de sloopwerken begonnen aan restaurant Lucien. Door een gasexplosie liepen wel 20 gebouwen in de buurt schade op. Het hoekgebouw, waar het restaurant was ondergebracht, was er het ergst aan toe en het is nu met de grond gelijk gemaakt. Mogelijk zal nog een tweede pand moeten afgebroken worden.