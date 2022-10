Asielcrisis deint uit naar andere steden: "We sturen mensen straat op met enkel een slaapzak en proper ondergoed"

Hulporganisaties in Vlaanderen trekken aan de alarmbel omdat ze almaar meer vragen krijgen van asielzoekers die in Brussel geen opvang krijgen. De wachttijden om aan te melden bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) lopen op en dat zorgt ervoor dat er elke dag onder meer mensen in Gent en Sint-Niklaas belanden in de hoop er een slaapplek te vinden. “We moeten ze wandelen sturen met een slaapzak en een proper onderbroek”, zegt Evelyne Huughe van een organisatie in Gent. “Ze komen gewoon op straat terecht.”