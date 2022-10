"Een samenzwering van kwaadaardige reptielen": ophef in Nederland over uitspraken van politicus en complotdenker Thierry Baudet

In Nederland is politieke ophef ontstaan over enkele opvallende uitspraken van Tweede Kamerlid Thierry Baudet (Forum voor Democratie) in de podcast "Geopolitics & empire". "Ik ben een complotdenker", zegt hij onder andere. En ook: "Ik geloof dat we geregeerd worden door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen." Politici zouden van dat complot niet op de hoogte zijn, zo beweert Baudet, maar op het wereldtoneel is er één man die het wil bestrijden: de Russische president Vladimir Poetin. Daarom is die volgens Baudet "een held".



Waar komen de denkbeelden van Thierry Baudet vandaan? En meent hij wat hij zegt?