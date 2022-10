Benjamin Bergs uit Antwerpen neemt met 6 andere PIVA-studenten deel aan internationale kookwedstrijd in Italië

In het team van Benjamin komen nog twee andere, buitenlandse studenten, die hij morgen zal ontmoeten. "Dat kan een Italiaan of een Deen zijn, bijvoorbeeld. Dat is spannend, want alles zal dus in het Engels moeten gebeuren en we moeten à la minute inspelen op de situatie." Samen maken ze drie gangen klaar voor een jury. "In de amuse moeten we makreel en garnaal gebruiken, in het voorgerecht gnocchi en in het hoofdgerecht gevulde konijn."