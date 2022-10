Ondanks energiecrisis kiest Beringen toch voor een schaatspiste met écht ijs: "Klassieke ijspiste is voor ons de goedkoopste optie"

Veel steden zoals Sint-Truiden, Genk en Maaseik kiezen deze winter voor een kunststof schaatsbaan of ruilen de schaatsen in voor rolschaatsen om te besparen op hun energierekening. In Beringen ga je deze winter wel kunnen blijven schaatsen op echt ijs. Volgens schepen Werner Janssen (N-VA) blijft een klassieke schaatsbaan goedkoper dan de alternatieven. "We hebben prijzen opgevraagd voor kunststofpistes, rolschaatsbanen en een klassieke schaatsbaan, maar ik had niet verwacht dat een piste met echt ijs toch het goedkoopst zou zijn", geeft Janssen toe. "Met wat geluk krijgen we een koude winter en dan verbruiken de ijsmachines ook minder energie."