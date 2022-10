Bestuurder van bestelwagen rijdt tegen huis in Rumst en pleegt vluchtmisdrijf

In de Rumstsestraat in Rumst is een bestelwagen gisteravond van de weg geraakt en tegen de gevel van een huis gebotst. De bakstenen gevel raakte beschadigd, maar de bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De man van 28 uit Rumst werd een paar kilometers verder opgepakt door de politie. Waarom hij ervan door ging is niet duidelijk. Bij het ongeval raakte niemand gewond.