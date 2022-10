Blikseminslag creëert zeldzaam patroon op boom in Hemiksem: "Dit komen we zelden tegen"

De brandweer werd vanmorgen opgeroepen voor een blikseminslag in een boom aan de Begoniaweg in Hemiksem. Uiteindelijk moest de brandweer niet ingrijpen, omdat de schade beperkt was tot een spoor op de schors. "Het zal een oppervlakkige inslag geweest zijn", zegt Jan Anné, kapitein bij de Brandweerzone Rivierenland, "want bij een volwaardige inslag kan een boom echt letterlijk exploderen. Nu is de boom niet vol in de kern geraakt. De stroom is daardoor niet door de stam gegaan, maar alleen over de schors. Zo is er een mooi stroompatroon afgetekend, van boven naar beneden."

Heel dikwijls komt dit fenomeen niet voor. "Nee, meestal is een impact op een boom veel indrukwekkender. Bomen worden wel gemakkelijker getroffen door de bliksem dan woningen, omdat ze hoger zijn, maar zo'n patroon komen we zelden tegen."

De boom zal wellicht ook herstellen. "Ik vermoed van wel. Bomen zijn heel veerkrachtig. Als de schors niet helemaal vernield is, dan gaat deze boom de inslag overleven."