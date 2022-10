190 jaar oude bomen mogen dan toch blijven staan in Evergem: "Goed nieuws voor Wilfried de bosuil"

Een oud kasteeldomein in Sleidinge werd in 2017 gekocht door projectontwikkelaar Criel bvba. De ontwikkelaar wilde er 18 appartementen en 3 eensgezinswoningen bouwen en diende een aanvraag in bij de gemeente Evergem. "Maar àlle groen zou gekapt worden, terwijl dat zowat het laatste waardevolle groen is in het centrum van Sleidinge", vertelt buurtbewoner Mathijs Bertel. "Dat nieuws sloeg in als een bom, dus zijn we een actiecomité opgestart."