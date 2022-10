Bookerprijs, belangrijkste prijs voor Engelse literatuur, voor satirische roman over burgeroorlog in Sri Lanka

"The seven moons of Maali Almeida" speelt zich af in 1990, toen er een burgeroorlog woedde in Sri Lanka. Het is een satirische roman, geschreven vanuit het standpunt van Maali Almeida, een vermoorde oorlogsfotograaf, die in het hiernamaals zeven maanden (de manen uit de titel) de tijd heeft om zijn geliefden een aantal belangrijke foto's te bezorgen. "Tegelijk verschrikkelijk en humoristisch," oordeelde de jury. In zijn dankwoord zei Shehan Karunatilaka te hopen dat zijn boek over tien jaar in de fantasy-afdeling van de boekhandel zal liggen.