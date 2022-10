Brandweervrouw uit Merkem met pensioen na 27 jaar: "We waren bij de eerste vrouwen om dit werk te doen"

Toen Lucrèce Sap midden de jaren negentig begon bij de brandweer was dat nog een echte mannenwereld. "Vrouwen waren een uitzondering", zegt ze, "we werden dan ook soms vreemd bekeken. Zeker als moeder van drie, vonden een aantal mensen het een vreemde stap. Ook bij de brandweer zelf was niet iedereen altijd even enthousiast over onze komst. Gelukkig werd ik op mijn stageplaats zeer goed begeleid door één van de ambulanciers. En ook mijn latere commandant in het korps van Houtulst-Merkem heeft mij altijd gesteund.



Lucrèce schopte het tot korporaal en werkte de laatste zestien jaar van haar carrière op de ambulancedienst. Maar ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. "Bovendien beginnen de diensten steeds meer op mij te wegen", zegt ze. "Fysiek is het een zware job. Ik ben mij dat vorig jaar meer dan ooit beginnen realiseren na een zware brand in een houthandel in Lo-Reninge. Na daar enkele uren te hebben geblust, kon ik twee dagen amper nog vooruit."