Brouwerij Alken-Maes roept op om te stoppen met het stelen van bierglazen: "Te duur en te schaars"

De brouwerij, die zijn oorsprong deels in Alken vindt en bekend is van onder andere pilsbier als Cristal en Maes, is het vele stelen van bierglazen beu. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad en bevestigt de brouwerij ook aan Radio2.

"De prijs van glas is enorm toegenomen want de productie ervan is enorm energieintensief", vertelt Sebastiaan De Meester, woordvoerder van de brouwerij. "Daaraan gekoppeld is er ook sprake van schaarste en zijn er door het conflict Oekraïne-Rusland meer producties stilgelegd in Oekraïne en staat de markt onder druk."