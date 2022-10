Bruine kriekpeer van Klerken is "Boom van het Jaar"

De bruine kriekpeer heeft dus wel iets van zijn symboolwaarde verloren in Klerken. Maar een aantal inwoners wil daar verandering in brengen en stelde de perelaar kandidaat voor "Boom van het jaar". Met succes. De initiatiefnemers ontvangen nu een bedrag van 2.500 euro om de boom te verzorgen en beter bekend te maken bij een ruim publiek. "De boom staat op een privédomein", schetst Klerkenaar Niels Deceuninck. "Het is een weide van iemand uit het dorp. Maar er loopt wel een wandelpad vlakbij. Daar willen we nu een bordje plaatsen met uitleg over de bruine kriekpeer. Komende zomer, op 6 augustus, willen we de Perelaarommegang ook nieuw leven inblazen, helemaal zoals het vroeger was, met reuzen, boerenpaarden, muziekkorpsen en figuranten die onder meer als peer verkleed zijn."

En of de peren van de bruine Kriekpeer ook lekker zijn? "Jawel!", verzekert Niels. "Het is een eerder kleine vrucht met een zoetzure en licht bittere smaak. Ze is niet lang houdbaar en erg broos. Het beste is om ze snel te verwerken in een taart bijvoorbeeld of om er gelei van te maken."