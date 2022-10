Brussel Mobiliteit lanceert campagne over zichtbaarheid in het verkeer

Brussel Mobiliteit herinnert autobestuurders aan de standaard snelheidslimiet in Brussel van 30 km/uur, tenzij anders aangegeven en 20 km/uur in woonerven. Fietsers en steppers worden gewezen op de verplichte uitrusting: een witte voorlamp en een rode achterlamp, een witte reflector vooraan en een rode achteraan. Fietsen moeten ook uitgerust zijn met een witte of oranje reflector op de pedalen en reflectoren op de wielen of een reflecterende strip op de banden of spaken. Steps moeten voorzien zijn van een witte reflecterende strip aan elke kant van de voetsteunen of in een cirkelvorm aan elke kant van de banden.