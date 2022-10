Burgemeesters uit Zuid-West-Vlaanderen vragen afvalintercommunale om duurdere afvalophaling zelf te betalen

Inwoners die binnen het werkingsgebied wonen van IMOG betalen nu 55 euro per jaar voor de afvalophaling. Dat zou binnenkort 70 euro worden. Maar een aantal burgemeesters, waaronder Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) van Zwevegem, vindt dat niet kunnen. Ze willen dat IMOG zijn reservers aanspreekt om een deel van de meerkost te betalen.

"De intercommunale heeft de voorbije jaren ook al regelmatig met winst gewerkt", zegt burgemeester Doutreluingne. "Vorig jaar bijvoorbeeld. Dat geld wordt dan aan de kant gezet voor toekomstige investeringen of onvoorziene omstandigheden. De huidige energiecrisis valt daar volgens ons onder. We vragen IMOG dan ook om de helft van de meerprijs zelf te financieren vanuit de reserves."

IMOG heeft al laten weten het voorstel te bespreken. De burgemeesters bekijken ook nog of het mogelijk is om het huisvuil maar om de twee weken te laten ophalen in plaats van nu elke week, om zo de kosten te verminderen.