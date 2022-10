Felle kritiek op Britse tv-show waarin publiek beslist of schilderij van Hitler vernietigd wordt of niet

De Britse zender Channel 4 heeft werken van Hitler en andere omstreden kunstenaars gekocht voor de show "Jimmy Carr destroys art". In dat programma wordt de vraag gesteld of je (de kwaliteit van) een kunstwerk kunt scheiden van de morele kwaliteiten van de maker en daarna mag het publiek beslissen of een stuk al dan niet vernietigd wordt. Volgens de zender wordt de serie "een doordachte en genuanceerde verkenning van de grenzen van vrije expressie in de kunst". "Het speelt in op het huidige debat over de cancel culture", voegt een woordvoerder eraan toe.