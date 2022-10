Hoe afhankelijk is Europa van China voor groene energie? "Zonder China zijn onze klimaatdoelstellingen in 2030 onhaalbaar" 

"Als we onze doelen willen halen in 2030 of 2035, dan is dat heel moeilijk zonder China", zegt Sanderson stellig. De dominantie van China in de volledige productieketen is niet te onderschatten. Het land producteert wereldwijd ongeveer 80% van alle lithium-ionbatterijen, die zijn onmisbaar voor elektrische wagens. Een groot deel van de kobaltmijnen, een belangrijke grondstof voor batterijen, zijn ook in handen van China. En ook op het vlak van zeldzame aardmetalen is China heer en meester: "Het is echt een uitdaging voor het Westen, het zal behoorlijk moeilijk zijn om China in te halen."