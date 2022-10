Tienerband XINK is "volwassen geworden" en kondigt reünieconcert in AB aan 

Ook na het einde van X!nk in 2009 zijn drie van de vier groepsleden muzikaal actief gebleven bij verschillende projecten, zowel voor als achter de schermen. Zanger Jonas Meukens heeft zijn soloproject Wonderzeeër, en speelt ook bij Get off my Shoes en de coverband The Juliets.



Zijn broer Niels Meukens is drumleraar, producer en speelde onder meer bij School is Cool en Warhola, het soloproject van Oliver Symons van Bazart, die in 2008 naar Junior Eurovision ging voor België. Samen met Thomas Valkiers speelt hij ook bij punkgroep Crackups en rockgroep Double Veterans. Ook Valkiers is producer en heeft een eigen studio, Hightime Studio, waar hij onder meer heeft samengewerkt met High Hi en Equal Idiots. Enkel Philip Valkiers, destijds bassist en de jongste van de bende, sloeg een heel andere weg in richting en werkt nu voor een onderzoekscentrum.