Avondje uit of tv-kijken? Zelf de was doen of naar het wassalon? "De inspecteur" zoekt de goedkoopste optie voor 5 energiedilemma's

In tijden van hoge energieprijzen en uitzonderlijke inflatie denken heel wat mensen twee keer na voor ze energie verbruiken. Toch is het niet altijd eenvoudig om zelf de juiste of goedkoopste keuze te maken. "De inspecteur" van Radio2 heeft zich daarom samen met Axel Polfliet, energiedeskundige bij Zero Emission Solutions, en Koen Wauters, wetenschapsjournalist bij VRT NWS, gebogen over 5 dilemma's waarmee we allemaal wel eens geconfronteerd worden.