De Kleine Gete kronkelt opnieuw door Wange: "Beter voor fauna en flora"

De eigenaars van de Kasteelhoeve in Wange, langswaar de Kleine Gete stroomt, zijn blij met de meanderende rivier. "Dat heeft heel wat voordelen", zegt Filip Van Kelst van de Kasteelhoeve. "De rivier wordt groter en breder waardoor er minder kans is op overstroming. Het is ook goed voor de fauna en de flora. Als de rivier kronkelt is er minder stroming waardoor je meer planten en dieren rond het water krijgt. En een derde voordeel is dat een kronkelende rivier mooier is", besluit Van Kelst.