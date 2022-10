Diefstal van 700 meter kabel veroorzaakt hinder voor treinverkeer tussen Vilvoorde en Mechelen

"Rond half twee vannacht hebben we een kabeldiefstal vastgesteld tussen Mechelen en Vilvoorde", zegt Thomas Baeken van spoorwegbeheerder Infrabel. "Dat zorgt natuurlijk voor heel wat problemen voor het treinverkeer tijdens de ochtendspits. Zo is de trein tussen tussen Brussel Zuid en Antwerpen Centraal volledig afgeschaft. De trein die van Edingen naar Mechelen rijdt is gedeeltelijk afgeschaft en de treinverbinding tussen Antwerpen Luchtbal en Charleroi wordt beperkt tot Antwerpen Centraal."

"De rest van de treinen tussen Mechelen en Vilvoorde rijden wel normaal, maar worden lokaal omgeleid. Verwacht wordt dat de hinder tot na de ochtendspits zal duren en dat de gestolen kabels in de loop van de voormiddag vervangen zullen zijn. De dader of daders zijn gaan lopen zonder een spoor achter te laten en dan is het vrij moeilijk om hen te pakken te krijgen. Wij doen wel aangifte van de kabeldiefstal", zegt Thomas Baeken nog.