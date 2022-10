Duitsland gaat drie laatste kerncentrales toch openhouden tot april volgend jaar

Net zoals in ons land staat ook in Duitsland de kernuitstap ter discussie. In de nasleep van de ramp in het Japanse Fukushima, in 2011, besloot de Duitse regering dat ze kernenergie zou uitfaseren. De drie laatste werkende reactoren zouden eind dit jaar moeten sluiten.

Maar elf jaar na Fukushima zijn de omstandigheden veranderd. Sinds de oorlog in Oekraïne moet Duitsland, dat sterk afhankelijk was van Russisch gas op zoek naar nieuwe energiebronnen. Die uitdaging komt nog eens bovenop het gat in de elektriciteitsvoorziening die de gesloten kerncentrales achterlaten.

Dat gat wordt nu gevuld door opnieuw meer (vervuilende) olie en bruinkool te verbranden. Enkele centrales die eerder gesloten waren, werden daarvoor opnieuw opgestart.

En nu gaat de Duitse regering dus ook de drie laatste kernreactoren enkele maanden langer openhouden, tot april 2023. De groene regeringspartij Bündnis 90/Die Grünen (de Groenen) had er maar twee van de drie willen openhouden. Maar ze zullen nu dus toch alle drie wat langer open blijven.