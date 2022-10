Eeuwenoud veen in Halen wordt hersteld: "Met deze werken geven we zeldzame planten en dieren meer kansen"

Om het veen terug te activeren, moet het grondwater in het gebied terug verhoogd worden. Hiervoor zullen grachten en greppels gedempt of verondiept worden, bomen die er niet thuishoren worden gekapt en 3 oude vijvers worden ook aangepakt. "In de jaren 70 kochten mensen graag goedkope landbouwgronden die te nat waren om gewassen op te telen", zegt Ruymen. "Op die gronden bouwden zij hun weekendverblijf en die verblijven hadden meestal een vijver. In het Rotbroek liggen zo drie vijvers die diepe gaten hebben gemaakt in het veen. Om de natuur in haar oude glorie te herstellen, zullen we deze vijvers dus moeten dempen."