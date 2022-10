Fietsster omgekomen bij aanrijding vrachtwagen in Sint-Niklaas

De 76-jarige vrouw werd rond 15u30 op de Nieuwe Baan (N70) in Belsele gegrepen door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. Ze werd nog gereanimeerd maar overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De chauffeur van de vrachtwagen had nog geprobeerd om de fietsster te ontwijken en belandde met zijn truck in een gracht en deels in een voortuin van een woning.

Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt de precieze omstandigheden waarin het ongeval is gebeurd. De vrachtwagenchauffeur, een 55-jarige man, legde een negatieve alcohol- en drugstest af. De politie zal nog getuigen van het ongeval verhoren om de exacte omstandigheden van de aanrijding te achterhalen.