Film van de week:  met "Black Adam" maakt Dwayne 'The Rock' Johnson zijn debuut als superheld

Iemand met een verstoord moreel kompas en superkrachten als Black Adam vrij laten rondlopen is een bedreiging voor de mensheid. En dus wordt er een team samengesteld om zijn vernietigende krachten te kanaliseren. De ploeg krijgt de naam The Justice Society of America, en bestaat uit vier leden: Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell), Atom Smasher (Noah Centineo) en de wat oudere Doctor Fate (niemand minder dan Pierce Brosnan), die zichzelf kan ontdubbelen en in de toekomst kan kijken. Brosnan, die in de tweede helft van de jaren negentig vier keer in de huid van James Bond kroop, is intussen 69 jaar en vooral actief als kunstschilder, een uit de hand gelopen hobby. Meespelen in een superheldenfilm met Dwayne Johnson stond blijkbaar nog op zijn bucket list.