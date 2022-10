Gavere leent gratis stroomverbruikmeters uit: "Zo kunnen inwoners zelf meten welke toestellen veel verbruiken"

Het idee om stroomverbruikmeters uit te lenen kwam van Wonen Leie en Schelde (een woon- en energieloket in De Pinte, Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth en Sint-Martens-Latem.) "Zij zochten een testgemeente", weet de burgemeester. Volgens hem is het al een groot succes: "We zijn nu een tweetal weken bezig, en er zijn al meteen 45 van de 50 apparaten in omloop. Ik denk dat we nog extra toestellen zullen moeten aankopen."