Iraanse arts in VS behandelt gewonde Iraniërs via Instagram: "Uit angst om gearresteerd te worden gaan ze niet naar het ziekenhuis"

"Ik krijg foto's van kneuzingen, brandwonden, breuken en schotwonden", zegt Mirhadi. "Gezondheidszorg is een basisrecht en dat kan de betogers niet ontnomen worden. Mijn collega's in Iran voeren hun werk uit in het geheim en zijn bang daarvoor gearresteerd te worden. Gezondheidswerkers staan er echt onder druk."

"Ik hoop dat we de stem kunnen zijn van de mensen in Iran en dat de wereld begrijpt dat daar momenteel een medische crisis bezig is", besluit Mirhadi.