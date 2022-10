Grondige opknapbeurt voor Gesloten Centrum voor Illegalen in Merksplas: "Grote slaapzalen zijn niet meer van deze tijd"

Aan de toestand van het gebouw is bijna 30 jaar niets veranderd. "Het gebouw was ingericht met gemeenschappelijke leefzalen waar zo'n 20 tot 25 asielzoekers konden verblijven", zegt Johan Vanderborght van de Regie der Gebouwen. "Er was ook gemeenschappelijk sanitair. Dat was voor de veiligheid en de hygiëne niet optimaal. Zo'n indeling is niet meer van deze tijd. Daarom gaan we nu kleinere slaapzalen en ontpanningsruimten maken."