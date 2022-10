Groot personeelstekort bij noodcentrales 101: "Ze werken tot 70 uren per week en nu vallen ze ziek en uitgeput uit"

In alle noodcentrales 101 van het land is er te weinig volk, maar in Antwerpen zijn de problemen het grootst, volgens de vakbond. "In Antwerpen zijn momenteel maar 49 van de 77 mensen beschikbaar", zegt Joery Dehaes van ACV Politie. "Zo krijg je natuurlijk een enorme werkdruk, want mensen blijven bellen naar de noodcentrale. Je kan het werk niet lichter maken. Maar met 49 van 77 krijg je niet alles rond. Daardoor krijg je een uurrooster dat mensen helemaal uitperst. Ze werken bijna continu 70 uren per week. Dat hou je misschien 1 of 2 weken vol, maar niet de hele zomer. Nu zien we die dus een voor een uitvallen, ziek en uitgeput, uitgeperst door de werkgever."