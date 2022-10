Alleenstaande mama Sandra (54) werkt voltijds, maar komt niet rond: "Ik val uit de boot voor elk sociaal tarief, toch kan mijn kind niet mee op schoolreis"

"Het aantal verhalen en klachten dat bij "De inspecteur" binnenkomt, is sterk verhoogd sinds zowat een jaar", zegt "De inspecteur" Sven Pichal in een reactie op de brief van Sandra. "Ook daarvoor al kregen we veel verhalen, waarvan het ene al schrijnender dan het andere."

"Nu zie je steeds vaker van dit soort getuigenissen binnenkomen. Een verhaal als dat van Sandra, zo rauw en eerlijk en zo sterk onder woorden gebracht, dat het je niet loslaat. Niet elk van die verhalen die we krijgen kunnen we aan bod laten komen, helaas."

"Wat ook opvalt in dit verhaal: dat het opnieuw als alleenstaande heel erg moeilijk is. Dat zie je bij verschillende onderwerpen: als het gaat over hoe onze belastingen berekend worden, als je gaat reizen, als je ziet hoe je met maar één inkomen toch nog net te veel kan verdienen voor zelfs een studietoelage."

"Ik vind het belangrijk om deze verhalen onder de aandacht te brengen, zodat het herkenbaar kan zijn voor anderen, misschien troost kan brengen, maar ook opdat wie er iets aan kan doen in dit land dat ook doet. Of je nu in een school werkt, of een bedrijfsleider of een politicus bent, denk dan aan alle Sandra’s bij de keuzes die je maakt."