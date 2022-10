Nieuwe Ketnet-animatiereeks "Interstellar Ella": verkocht aan 150 landen, met ruimtevaartorganisatie NASA als adviseur

De wetenschappelijke info in "Interstellar Ella" klopt als een bus en is gecheckt door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. "Het is niet eenvoudig om aan kinderen van 6 tot 9, voor wie de reeks bedoeld is, in duidelijke taal uitleg te geven over de ruimte," zegt Telidja Klaï. Daarvoor tovert Ella "Maggy"uit haar horloge, een boordcomputer in de vorm van een ster die informatie geeft, soms op droog-komische wijze, maar altijd wetenschappelijk correct. Klaï geeft een paar voorbeelden: "Als ze landen op de 89e maan van Jupiter, dan klopt dat getal. Als je in een zwart gat terechtkomt, dan word je spaghetti door de zwaartekracht."