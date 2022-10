Philine Janssens is eerste intimiteitscoördinator op filmsets in België: "Er is niets sexy aan het draaien van een seksscène"

Intimiteitscoördinatie in België staat dus nog in haar kinderschoenen. Toch heeft Janssens al op verschillende sets mogen meewerken om intieme scènes in goede banen te leiden. Eén daarvan is de jongerenserie "2DEZIT". "Er waren heel wat repetities voordien. Er was ook een closed set. Wie mag er op de set en wie niet? Wat gaan ze aandoen?", zegt Janssens. "Er zijn esprekken vooraf, tijdens en achteraf. Er is dus ook opvolging, want dat zijn jonge mensen, die opnames duren maandenlang. Eén scène van zo'n 30 seconden is een halve dag werk."