50 originele voertuigen van James Bond zijn samen met filmdecors vanaf december te zien in Brussel 

Het legendarische personage James Bond is al 25 keer vertolkt op het scherm door acht verschillende acteurs. De eerste die de rol op zich mocht nemen was Sean Connery in de film "Dr. No" in 1962, dit jaar 60 jaar geleden. De laatste in het rijtje, Daniel Craig, verscheen vorig jaar voor de laatste keer als 007 in de film "No time to die".

Terwijl we wachten op de naam van de nieuwe acteur (of actrice) die James Bond mag spelen, kan je dit najaar op de Heizel in Brussel de geschiedenis van Bond bekijken, in de expo "Bond in motion". Vanaf 9 december zijn 50 voertuigen te zien uit de voorbije 25 films, naast andere voorwerpen en decorstukken.