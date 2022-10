Tv-kok Jamie Oliver: "Mijn boeken heb ik gedicteerd, want ik heb een haat-liefdeverhouding met woorden en lezen"

Oliver heeft een uitgebreide post geschreven over iets waar hij niet vaak over praat, zijn haat-liefdeverhouding met woorden en lezen. "Als kind was het bijna onmogelijk voor mij om iets op papier te krijgen, ik haatte woorden echt. En als ik iets moest lezen, dan viel ik vaak na 15 minuten al in slaap." Voor zijn boeken sprak hij daarom vroeger zijn teksten in op een dictafoon, later dicteerde hij wat hij wilde zeggen aan een redacteur.