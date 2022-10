Ook na Veerle Heeren (CD&V) blijft politieke soap in Sint-Truiden duren: Jelle Engelbosch (N-VA) zet stap opzij als kandidaat-burgemeester

De lokale politiek in Sint-Truiden maakt alweer geen al te beste beurt. Eerder deze maand is Veerle Heeren (CD&V) ook al opgestapt als burgemeester. Zij was in een schandaal verwikkeld geraakt rond een dubieuze lening aan oud-burgemeester en partijgenoot Jef Cleeren. Eind vorig jaar was Heeren ook al eens voor zes maanden geschorst toen was gebleken dat ze zichzelf en enkele familieleden en kennissen voorrang had gegeven voor een covidvaccin.