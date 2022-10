Brits minister van Financiën Jeremy Hunt schrapt verder in controversiële mini-begroting: bijna alle belastingverlagingen teruggedraaid 

Brits minister van Financiën Jeremy Hunt heeft de controversiële belastingmaatregelen in de "mini-begroting" van premier Liz Truss verder teruggeschroefd. Dat heeft hij zelf meegedeeld. Hunt hoopt daarmee de markten gerust te stellen, die na eerdere aankondigingen over die mini-begroting in zwaar weer verkeren. "De belangrijkste doelstelling op dit moment voor ons land is stabiliteit", stelde Hunt in een videomededeling.